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رئيس وزراء بريطانيا يعتزم فرض قوانين لمكافحة الإضرابات

ريشي سوناك
16 ديسمبر 2022 01:43

لندن (وكالات)

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ذكرت صحيفة ديلي ميل أمس أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخطط لفرض قوانين لمكافحة الإضرابات لحماية الأرواح وسبل العيش. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال سوناك إنه يأمل أن يرى قادة النقابات أنه ليس من الصواب التسبب في اضطرابات لكثير من الناس، خاصة في وقت عيد الميلاد.
وأضاف سوناك للصحيفة «لكنني على استعداد لفرض تشريع جديد العام المقبل لحماية حياة الناس وتقليل الاضطراب الذي يصيب سبل معيشتهم. وهذا شيء نعمل عليه بوتيرة سريعة».
في الأثناء قرر عشرات الآلاف من الممرضات، بدء إضراب لأول مرة، في أنحاء إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أمس. ويتم إنشاء خطوط للإضراب في عشرات المستشفيات بسبب نزاع بشأن الأجور، حيث قالت حكومة ويلز إن الخدمات «ستتأثر بشكل كبير». وتم إلغاء آلاف المواعيد والعمليات الخاصة بالخدمة الصحية الوطنية، بسبب الإضراب، حيث تدير الخدمة الصحية خدمة على غرار عطلة البنوك في الكثير من المناطق.
وقالت الكلية الملكية للتمريض إنها سوف تستمر في تقديم خدمات العلاج الكيميائي، وخدمات السرطان الطارئة، والغسيل الكلوي، ووحدات العناية المركزة والعناية المركزة بحديثي الولادة والأطفال.
كما يتم إعفاء بعض خدمات الصحة العقلية وصعوبات التعلم والتوحد من الإضراب، بينما تم إخبار الصناديق أنها يمكن أن تطلب موظفين لتلبية احتياجات سريرية محددة.
وفي حال تعلق الأمر بالطوارئ والرعاية العاجلة للبالغين، ستعمل الممرضات على مناوبات، مثلما يتم في أيام عطلات أعياد الميلاد (الكريسماس).

بريطانيا
رئيس الوزراء البريطاني
ريشي سوناك
الإضرابات
الإضرابات العمالية
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