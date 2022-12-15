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تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية

سفينة حبوب في البحر الأسود
16 ديسمبر 2022 01:42

جنيف (وكالات) 

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أفادت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة أمس أن أكثر من 14 مليون طن من الحبوب صُدرت حتى الآن من الموانئ الأوكرانية بفضل مبادرة البحر الأسود. خلال مؤتمر صحافي في جنيف شددت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان في جنيف على تأثير هذا الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا، إذ سمح بخفض أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر السابع على التوالي. وأوضحت «لقد تجاوزنا 14 مليون طن، التي وزعت بفضل مبادرة البحر الأسود للحبوب» مشددة على أن الكميات «كبيرة جداً بالنسبة للسوق». وسمح الاتفاق المعروف باتفاق البحر الأسود والذي وقعته في 22 يوليو لمدة 120 يوماً كل من الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بتخفيف الأزمة الغذائية العالمية الناجمة عن الحرب وقد مدد لأربعة أشهر.

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