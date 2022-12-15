بريطانيا تحقق في اتهام قواتها بقتل مدنيين أفغان

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في اتهامات بأن قواتها الخاصة ارتكبت عشرات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء خلال مداهمات ليلية في أفغانستان.
يأتي الإعلان في أعقاب تقرير بثه برنامج "بانوراما" على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو قال إن جنودا من القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصاً في ظروف مريبة.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنها "فتحت تحقيقاً قانونياً مستقلاً للبحث وإعداد تقرير بشأن مزاعم ارتكاب جنود بريطانيين مخالفات في ما يتعلق بعمليات اعتقال في أفغانستان".
وأضافت أن "التحقيق سيبحث في أنشطة مزعومة خلال الفترة من منتصف عام 2010 حتى منتصف 2013".
كما أشارت الوزارة إلى أن التحقيق، الذي سيرأسه القاضي الكبير اللورد هادون كيف، سينظر أيضاً في الرد المناسب على المزاعم.
وقال آندرو موريسون وزير الدولة بوزارة الدفاع للبرلمان إن القرار اتخذ بناء على قضيتين تخضعان حالياً لمراجعات قضائية في بريطانيا، رفعتهما عائلات تقول إن أقارب لها قُتلوا على يد القوات الخاصة في 2011 و2012.
وأضاف "يجب تنفيذ العمليات ضمن حدود القانون الواضحة ويجب دائماً إجراء تحقيق شامل في أي مزاعم ذات مصداقية ضد قواتنا".