الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا تحقق في اتهام قواتها بقتل مدنيين أفغان

جنود بريطانيون في كابول
15 ديسمبر 2022 23:47

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في اتهامات بأن قواتها الخاصة ارتكبت عشرات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء خلال مداهمات ليلية في أفغانستان.

يأتي الإعلان في أعقاب تقرير بثه برنامج "بانوراما" على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو قال إن جنودا من القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصاً في ظروف مريبة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنها "فتحت تحقيقاً قانونياً مستقلاً للبحث وإعداد تقرير بشأن مزاعم ارتكاب جنود بريطانيين مخالفات في ما يتعلق بعمليات اعتقال في أفغانستان".

وأضافت أن "التحقيق سيبحث في أنشطة مزعومة خلال الفترة من منتصف عام 2010 حتى منتصف 2013".

كما أشارت الوزارة إلى أن التحقيق، الذي سيرأسه القاضي الكبير اللورد هادون كيف، سينظر أيضاً في الرد المناسب على المزاعم.

وقال آندرو موريسون وزير الدولة بوزارة الدفاع للبرلمان إن القرار اتخذ بناء على قضيتين تخضعان حالياً لمراجعات قضائية في بريطانيا، رفعتهما عائلات تقول إن أقارب لها قُتلوا على يد القوات الخاصة في 2011 و2012.

وأضاف "يجب تنفيذ العمليات ضمن حدود القانون الواضحة ويجب دائماً إجراء تحقيق شامل في أي مزاعم ذات مصداقية ضد قواتنا".

أخبار ذات صلة
الإمارات: الشعب الأفغاني يتعرض لأسوأ الأزمات الإنسانية
قتلى بهجوم على فندق يرتاده أجانب في كابول
المصدر: وكالات
أفغانستان
الجيش البريطاني
قتل
مدنيون
المدنيون
آخر الأخبار
شعار موقع "تويتر"
دنيا
"تويتر" يثير جدلا بعد تعليق حسابات صحفيين
اليوم 18:06
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©