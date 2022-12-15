أوكرانيا تتوقع هجوماً روسياً على كييف

توقع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الخميس، أن تشنّ روسيا هجوما جديدا على العاصمة كييف في الأشهر الأولى من عام 2023.
وقال زالوجني، في مقابلة مع صحيفة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية البريطانية، إن هناك "مهمة استراتيجية شديدة الأهمية بالنسبة لنا وهي إنشاء احتياطيات والاستعداد" لما يمكن أن يحدث "في فبراير، وفي أقصى الأحوال في مارس، وفي أدنى الآجال في نهاية يناير".
وأضاف "ليس لدي شكّ في أنهم سيحاولون مرة أخرى السيطرة على كييف".
وأكد قائد الجيش الأوكراني، في المقابلة، أنه أجرى "كل الحسابات: كم عدد الدبابات والمدفعية التي نحتاجها وما إلى ذلك" لصدّ الهجوم المحتمل.
واقتربت القوات الروسية على مسافة عشرات الكيلومترات من وسط العاصمة الأوكرانية مع بداية الأزمة الحالية، قبل أن تنسحب من المنطقة في نهاية مارس وبداية أبريل.
واعتبر زالوجني أن الجيش الأوكراني يواجه حاليا "مشكلة" تتمثل في "الحفاظ على خط" الجبهة الحالي الممتد من الجنوب إلى الشرق "وعدم فقدان المزيد من الأرض".
كما أشار، في مقابلته مع "ذي إيكونوميست"، إلى أن شبكة الطاقة الوطنية "تسير على حبل مشدود"، معتبرا أنه "من الممكن" أن تخرج تمامًا عن الخدمة إذ تلقت ضربات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
تتسبب الضربات في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد بشكل يومي، ما يترك ملايين من الأوكرانيين في البرد والظلام.