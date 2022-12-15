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"الجنائية الدولية" تؤيد سجن زعيم ميليشيات أوغندية

دومينيك أونجوين، زعيم ميليشيات أوغندية أمام المحكمة الجنائية الدولية
15 ديسمبر 2022 22:52

أيدت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إدانة زعيم سابق لميليشيات أوغندية كان أدين بارتكاب جرائم حرب مروعة.

كما رفضت المحكمة طعناً على الحكم بالسجن 25 عاماً، الذي صدر بحق دومينيك أونجوين.

وحكم على أونجوين، القائد السابق لميليشيات حركة "جيش الرب للمقاومة" الأوغندية سيئة السمعة، بالسجن لمدة 25 عاماً في مايو 2021 بتهمة ارتكاب 61 جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوغندا.

ودفعت القاضية رئيسة الجلسة بالقول إنه يجب مراجعة الحكم نظراً لأن أونجوين نفسه تم تجنيده وهو طفل وعانى من تجارب مؤلمة، إلا أن أغلبية الغرفة صوتت لصالح تأييد الحكم.

ويبلغ أونجوين الآن من العمر 47 عاماً. وكان تعرض للاختطاف عندما كان في التاسعة من العمر تقريبا وتم تدريبه كمقاتل.

كما أشارت إلى أن الدفاع اعترض على حقيقة أنه تم أخذ عدد الضحايا الكبير في الاعتبار عدة مرات. ورغم ذلك، لم توافق أغلبية هيئة المحكمة على وجهة النظر هذه.

 

 

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