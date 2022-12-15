الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يدعو لتمثيل دائم لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي

قمة أميركا وأفريقيا
15 ديسمبر 2022 21:41

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى تمثيل دائم لأفريقيا "في جميع المنظمات" الدولية بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي.

جاءت كلمة بايدن أمام نحو 50 من القادة الأفارقة الذين يستضيفهم في قمة بواشنطن.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند، مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023، بشأن ضم الاتحاد الأفريقي إلى التكتل.

كما أعلن الرئيس الأميركي أنه يخطط لزيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال بايدن "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا" بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

سيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.

أخبار ذات صلة
أميركا تعلن عن مساعدات غذائية لأفريقيا بـ2.5 مليار دولار
الإمارات: الشعب الأفغاني يتعرض لأسوأ الأزمات الإنسانية
المصدر: آ ف ب
جو بايدن
أفريقيا
مجلس الأمن الدولي
مجموعة العشرين
القمة الأميركية-الأفريقية
آخر الأخبار
شعار موقع "تويتر"
دنيا
"تويتر" يثير جدلا بعد تعليق حسابات صحفيين
اليوم 18:06
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©