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بايدن يدعو لتمثيل دائم لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي
قمة أميركا وأفريقيا
15 ديسمبر 2022 21:41
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى تمثيل دائم لأفريقيا "في جميع المنظمات" الدولية بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي.
جاءت كلمة بايدن أمام نحو 50 من القادة الأفارقة الذين يستضيفهم في قمة بواشنطن.
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند، مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023، بشأن ضم الاتحاد الأفريقي إلى التكتل.
كما أعلن الرئيس الأميركي أنه يخطط لزيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال بايدن "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا" بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.
سيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.
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المصدر: آ ف ب
جو بايدن
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مجلس الأمن الدولي
مجموعة العشرين
القمة الأميركية-الأفريقية
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