الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تأجيل خطاب للملك تشارلز

تأجيل خطاب للملك تشارلز
15 ديسمبر 2022 20:50

أعلن "داونينج ستريت" مقر الحكومة البريطانية تأجيل خطاب الملك تشارلز الذي سيقدم فيه البرنامج التشريعي المقبل للحكومة البريطانية حتى خريف العام المقبل.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الدورة البرلمانية الحالية، التي كان من المتوقع أن تستمر حتى مايو المقبل، تم تمديدها لضمان أن تتمكن الحكومة من تنفيذ جدول أعمالها "المزدحم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). ولدى الحكومة عدد من التشريعات المهمة، ومن بينها قانون الحقوق، ومشروع قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به وقانون الأمن عبر الإنترنت، التي ما زال البرلمان يدرسها.

وأعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك أيضا عن خطط في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن قانون جديد، من المقرر أن يصدر العام المقبل، من أجل منع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بصورة غير شرعية من طلب اللجوء.

وإذا لم يتم استكمال جميع مراحل القوانين بحلول نهاية الدورة الحالية، فإنه سوف يتعين إصدارها في الدورة الجديدة.

 

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء بريطانيا يعتزم فرض قوانين لمكافحة الإضرابات
بريطانيا تتجه لتخفيف قواعد أمن المطارات
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
البرلمان البريطاني
آخر الأخبار
شعار موقع "تويتر"
دنيا
"تويتر" يثير جدلا بعد تعليق حسابات صحفيين
اليوم 18:06
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©