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الصحة العالمية تشكك في فعالية سياسية «صفر-كوفيد»

أرشيفية
15 ديسمبر 2022 20:13

دفعت صحيفة الشعب اليومية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني، في عددها الصادر اليوم الخميس، بأن الإجراءات الصارمة التي انتهجتها الصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلقت الظروف الملائمة، وأدت إلى كسب الوقت، للتكيف مع متحور أوميكرون، وقللت من التداعيات الاقتصادية للوباء، حتى في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

ورغم ذلك، فإنه وفقا لتصريحات مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أخفقت سياسة "صفر-كوفيد" للصين احتواء الفيروس، في نهاية المطاف.

وتم الأسبوع الماضي رفع العديد من السياسات الأكثر صرامة في مواجهة الوباء.

وقال ريان في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، أمس الأربعاء، إنه رغم ذلك لم يؤد تخفيف الإجراءات إلى الحد من موجة الإصابات الحالية.

وأضاف: "زيادة كثافة انتقال العدوى كانت تحدث قبل وقت طويل من حدوث أي تغيير في هذه السياسة".

وقال أخصائي الصحة العامة إنه يأمل في أن تركز بكين مستقبلا سياستها الخاصة بكوفيد-19 على تخفيف العبء على النظام الصحي.

وقال إنه من المهم الآن ضمان تطعيم الفئات المعرضة للخطر.

 

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