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بوتين يعلن قرب اتخاذ خطوة تتعلق بأسعار الغاز
محطة لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا
15 ديسمبر 2022 19:39
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه قد يتم إنشاء منصة إلكترونية لتحديد أسعار الغاز للمستهلكين الأوروبيين خلال أشهر، بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء.
كان بوتين يتحدث أمام مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع وزراء ومسؤولين.
وأضاف الرئيس الروسي أنه سوف يتم من خلال هذه المنصة "بشكل كبير، تحديد السعر النهائي (للغاز) بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، حيث إن ما فعلوه عبر منصاتهم هو جنون".
وأوضح بوتين أن البنية التحتية التركية للغاز "لديها قدرات جادة" لإقامة مركز للغاز خلال السنوات المقبلة.
وقال بوتين إن روسيا ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى "الشرق، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لإحباط الجهود الرامية إلى عزلها اقتصاديا.
وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً كبيراً جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية الحالية.
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المصدر: د ب أ
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بوتين
فلاديمير بوتين
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