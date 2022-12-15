الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يعلن قرب اتخاذ خطوة تتعلق بأسعار الغاز

محطة لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا
15 ديسمبر 2022 19:39

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه قد يتم إنشاء منصة إلكترونية لتحديد أسعار الغاز للمستهلكين الأوروبيين خلال أشهر، بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء.

كان بوتين يتحدث أمام مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع وزراء ومسؤولين.

وأضاف الرئيس الروسي أنه سوف يتم من خلال هذه المنصة "بشكل كبير، تحديد السعر النهائي (للغاز) بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، حيث إن ما فعلوه عبر منصاتهم هو جنون".

وأوضح بوتين أن البنية التحتية التركية للغاز "لديها قدرات جادة" لإقامة مركز للغاز خلال السنوات المقبلة.

وقال بوتين إن روسيا ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى "الشرق، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لإحباط الجهود الرامية إلى عزلها اقتصاديا.

وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً كبيراً جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية الحالية.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يستثمر المليارات للاستغناء عن الطاقة الروسية
الاتحاد الأوروبي يفشل في إبرام اتفاق حول أسعار الغاز
المصدر: د ب أ
الغاز الروسي
أسعار الغاز
بوتين
فلاديمير بوتين
منصة
آخر الأخبار
شعار موقع "تويتر"
دنيا
"تويتر" يثير جدلا بعد تعليق حسابات صحفيين
اليوم 18:06
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©