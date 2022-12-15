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انفجارات عنيفة في مدينة خاركيف

أرشيفية
15 ديسمبر 2022 18:46

قال رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية، إيهور تيريخوف، إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية الحيوية في المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا اليوم الخميس، مما تسبب في عدة انفجارات.

وكتب رئيس البلدية عبر تطبيق تيليجرام: «انفجارات في خاركيف. العدو يستهدف منشآت البنية التحتية. أطلب من الجميع توخي أقصى درجات الحذر والبقاء في الملاجئ، إن أمكن».

 

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