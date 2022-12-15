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قتيل في تجدد الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان

أرشيفية
15 ديسمبر 2022 18:42

قال مسؤولون باكستانيون إن اشتباكات اندلعت مجدداً بين قوات على الحدود الأفغانية الباكستانية قرب معبر شامان الرئيسي اليوم الخميس، مما أسفر عن سقوط قتيل وما يزيد على عشرة مصابين.

وتسبب قصف وإطلاق نار عبر الحدود، يوم الأحد الماضي، في مقتل ثمانية مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني بالقرب من المعبر نفسه، الذي يربط بين إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان وإقليم قندهار في جنوب أفغانستان.

وقال زاهد سليم، وهو مسؤول محلي في بلوخستان، لرويترز إن اشتباكات، اليوم الخميس، بدأت عندما تعرض جنود باكستانيون لهجوم من الجانب الأفغاني من الحدود خلال إصلاحهم لجزء من السياج الحدودي تضرر خلال اشتباكات يوم الأحد.

 

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المصدر: وكالات
الجيش الباكستاني
أفغانتستان
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