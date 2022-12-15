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زيلينسكي يدلي بتوقعات بشأن الأزمة الحالية

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15 ديسمبر 2022 18:28

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن تكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة في كثير من النواحي في الأزمة الحالية.

وقال زيلينسكي، في كلمة عبر الإنترنت إلى المجلس الأوروبي "ستكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة في المواجهة من نواح كثيرة"، مضيفا أن "الهدف النهائي لروسيا أبعد بكثير من حدود وسيادة أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأوكراني "ستتطلب منا الأشهر الستة المقبلة جهودا أكبر من تلك التي بذلت خلال الفترة الماضية"، بحسب ما أورته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم.

وأعلنت ماريا بيجينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لمجلس أوروبا تبني لجنة وزراء المجلس خطة عمل قياسية لأوكرانيا للفترة من 2023 إلى 2026.

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
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