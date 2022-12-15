أوكرانيا تقصف مدينة دونيتسك

قال مسؤولون محليون إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا اليوم الخميس.
وأعلن أليكسي كوليمزين، رئيس بلدية دونيتسك المدعوم من روسيا، إن راجمات صواريخ متعددة من طراز "بي.إم-21 جراد" أطلقت 40 صاروخا على المدنيين في وسط المدينة في الساعات الأولى من الصباح.
وقال كوليمزين إن الهجوم هو الأكبر الذي تتعرض له دونيتسك منذ 2014، عندما استولى مسلحون على المدينة. ووصف كوليمزين الهجوم بأنه جريمة حرب. ولم يذكر ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن مصابين أو قتلى.
ولم يصدر تعليق من مسؤولين أوكرانيين على تصريحات كوليمزين بعد.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقريرها اليومي، إن موسكو ظلت تركز في هجماتها على مدينتي باخموت وأفدييفكا شرق أوكرانيا، مضيفة أن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت أيضا إن القوات الروسية واصلت قصف القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية في منطقة دونيتسك ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين.