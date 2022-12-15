«التجربة الإماراتية المصرية في حماية وتمكين المرأة» بندوة بالقاهرة

أحمد شعبان (القاهرة)

قالت مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، إن الإمارات حققت إنجازات في مجال تمكين المرأة منذ تأسيسها، وإن ابنة الإمارات تجني ثمار النهج السديد الذي وضعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمهما الله»، في دعم المرأة وضمان حقوقها، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، دعم تلك المسيرة التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها سفارة الإمارات بالقاهرة بعنوان «التجربة الإماراتية والمصرية في مجال حماية وتمكين المرأة» اليوم الأربعاء، بمشاركة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، وماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيهان زكي عضو مجلس النواب، وأسماء الحسيني مدير تحرير صحيفة الأهرام، وبحضور المستشار صالح السعدي نائب سفير الدولة بالقاهرة، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ.

وأضافت سفيرة الدولة خلال كلمتها أن قيادة الإمارات تقوم بدعم المرأة، إيماناً منها بأن المرأة شريك أساسي للرجل في كافة المجالات، وأن لها دوراً مهمّاً في تطوير وتنمية الوطن، مقدمةً الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للدور المحوري في دعم المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

وأوضحت «الكعبي» أن دستور دولة الإمارات كفل حقوق المرأة، حيث أقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، بما يتناسب مع طبيعتها، كما نصّ على حقها في التعليم، والالتحاق بالوظائف في القطاعين العام والخاص، ونتيجة لذلك حققت الإمارات إنجازات كبيرة في ملف التوازن بين الجنسين، حيث تُوجت بالمركز الأول عربيّاً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2022، والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولفتت الكعبي إلى أن رؤية الإمارات 2021 عكست مدى التزام القيادة الرشيدة للدولة بتمكين المرأة الإماراتية، وفي هذا الإطار قامت الدولة بزيادة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، كما يشهد التشكيل الوزاري الحالي لحكومة دولة الإمارات وجود 9 وزيرات يمثلن أكثر من 27% من التشكيل الوزاري لحكومة دولة الإمارات.

وأكدت السفيرة أن النساء يشغلن في دولة الإمارات ثلثي وظائف القطاع العام، وأن المرأة الإماراتية أظهرت تفوقاً في العديد من القطاعات المهمة، مشيرةً إلى أنه في مجال الاقتصاد يبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات ما يزيد على 23 ألف سيدة، يقمن بإدارة مشروعات تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم.

وتابعت: «وفي مجال الطاقة النووية السلمية تجاوز عدد الإناث المشاركات في البرنامج النووي السلمي الإماراتي نسبة الـ 20%، وهو ما يفوق النسب المسجلة في البرامج العالمية للطاقة السلمية، كما يعتبر قطاع الفضاء أحد أبرز مجالات العلوم المتقدمة التي سجلت فيها ابنة دولة الإمارات حضوراً فاعلاً على المستويين المحلي والدولي، حيث تشارك المرأة الإماراتية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بنسبة 50% من الفريق القيادي، بينما تشكل 34 بالمائة من إجمالي فريق العمل بالمشروع».

وأشارت إلى أن نجاح المرأة الإماراتية وإنجازاتها لم يقتصر على داخل الدولة فقط، بل تعدى ذلك إلى مشاركتها الفعالة في كافة المحافل على مستوى المنطقة والعالم، وحالياً تمثل المرأة 43% من العاملين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، و60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وأضافت: وتحتل المرأة الإماراتية مكانة متميزة في العمل الدبلوماسي لتساهم بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، كما أن الحضور النسائي اللافت في العمل الدبلوماسي للدولة يؤكد المكانة والثقة التي تحتلها ابنة دولة الإمارات.

وأوضحت الكعبي أنه في عام 2019، شاركت أكثر من 130 امرأة يمثلن العديد من الدول العربية في مبادرة التدريب العسكري وحفظ السلام، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات، حيث تم تدريب المشاركات على حماية حقوق المرأة، والمساعدة في الحد من العنف ضد النساء، وتقديم الدعم لهن في مناطق الصراع بالعالم.

ونوهت إلى أنه جرى مؤخراً برعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، الاحتفاء بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الـ 3 لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي ختام كلمتها أكدت السفيرة مريم الكعبي أن المرأة الإماراتية تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة للدولة والتي تعد الداعمة الأساسية لها من خلال توفير البيئة التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أطلقت إمكاناتها، وفتحت أمامها آفاقاً واسعة، لتكون مساهماً فاعلاً في مسيرة دولة الإمارات ونهضتها.

ومن جانبها، قالت ماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إن المرأة المصرية تحظى بدعم كبير من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعيش عصرها الذهبي، موضحه أن دستور 2014 كفل للمرأة حقوقها كاملة.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية 2030 كفلت أيضاً للمرأة حقوقها ومساواتها بالرجل وتمكينها سياسياً واقتصادياً، مشيرة إلى الدور المهم الذي تقدمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة في دعم المرأة المصرية.

فيما أكدت الدكتورة جيهان زكي عضو مجلس النواب، أن مصر منذ فجر التاريخ تدعم المرأة وتعتمد عليها، وهي من أساسيات ودعائم المجتمع المصري، مطالبةً بضرورة معالجة الخلل الثقافي الحادث في بعض المجتمعات والذي يؤدي إلى بعض المشاكل مثل العنف ضد المرأة وزواج القاصرات، مضيفةً: «ولهذا لابد من تضافر الجهود لمواجهة ذلك الخلل».

وبدورها أكدت أسماء الحسيني مدير تحرير صحيفة الأهرام، أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من أجل تمكين المرأة في مصر، لكن ما زال هناك جهد كبير يجب أن يبذل في التعليم والتربية والإعلام والمسجد لتعزيز النظرة الإيجابية والحفاوة بالمرأة من الجميع، وتحويل ذلك إلى واقع عملي عبر برامج وآليات ومناهج وأساليب تربية وتعليم، تشارك فيها كل قوى المجتمع، لصناعة رأي عام لحماية المرأة في مواجهة تحديات جمة، وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.