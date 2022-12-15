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فشل أوروبي في إقرار عقوبات جديدة على روسيا

فشل أوروبي في إقرار عقوبات جديدة على روسيا
15 ديسمبر 2022 16:56

 قال دبلوماسيون إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا في محادثات جرت في وقت متأخر من أمس الأربعاء، فيما اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي ببروكسل اليوم الخميس في قمتهم الأخيرة هذا العام.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن الدول اقتربت من التوصل لاتفاق في مفاوضات الأربعاء لكن بولندا وبعض الدول الأخرى لا تزال لديها اعتراضات، مضيفا أن من المتوقع تعميم مسودة جديدة مساء الخميس.
وتم تأجيل فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الخلاف حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسهيل مرور صادرات الأسمدة الروسية عبر الموانئ الأوروبية، حتى لو كانت شركات الأسمدة مملوكة لرجال الاعمال المدرجين في القائمة السوداء.
ويقول البعض إن قيود الاتحاد الأوروبي تشكل تهديدا للأمن الغذائي للبلدان النامية، بينما يقول آخرون إن تخفيفها سيسمح لطبقة رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات الأسمدة بالتهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي عليهم.

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