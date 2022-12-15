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كوسوفو تقدم طلباً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

كوسوفو تقدم طلباً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
15 ديسمبر 2022 16:50

قدم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، اليوم الخميس، طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتبدأ عملية قد تستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً، وتعتمد على تطبيع العلاقات مع صربيا.

وقدم كورتي الطلب في براغ إلى جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

 

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المصدر: وكالات
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كوسوفو
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