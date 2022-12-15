أردوغان يتحدث عن لقاء ثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا
أردوغان يتحدث عن لقاء ثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا
15 ديسمبر 2022 16:48
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين أثناء عودته إلى تركيا قادماً من تركمانستان التي زارها أمس لحضور «القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان» التي عُقدت بمدينة تركمانباشي.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن أردوغان القول: «عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات... نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولاً عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية».
ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حالياً، تحت حماية قوات التحالف، مضيفاً: «يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا».
وتابع قائلاً: «هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر... الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقاً لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومتراً».