بريطانيا تتجه لتخفيف قواعد أمن المطارات

أعلنت الحكومة البريطانية أنه سوف يتم تخفيف القواعد الخاصة بحمل سوائل وأجهزة كمبيوتر محمول عبر نقاط الأمن بالمطارات اعتبارا من يونيو 2024. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن الركاب في أغلب المطارات البريطانية الكبرى سوف يتمكنون من حمل سوائل في حاويات تستوعب حتى لترين فيما سيكون أكبر تخفيف لقواعد أمن الطيران في خلال عقود.

والحد الأقصى الحالي للسوائل هو 100 ميللي .

ولم يعد المسافرون بحاجة إلى حمل حاويات في قنينات بلاستيكية شفافة أو عدم حمل الأجهزة اللوحية في حقائب اليد عند نقاط التفتيش.

وقالت وزارة النقل إنه سوف يتم الطلب من المطارات الكبرى تثبيت تقنية جديدة تمنح أطقم الأمن صورا أكثر تفصيلا لما بداخل حقائب الركاب.

وسوف تعرض وزارة النقل قانونا جديدا بشأن التغييرات في البرلمان اليوم الخميس.