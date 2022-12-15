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النواب اللبناني يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد

النواب اللبناني يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد
15 ديسمبر 2022 14:47

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس ، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة العاشرة ، بسبب  تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وعقدت اليوم الجلسة النيابية العاشرة  لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .

وتم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم 128 نائباً، وبلغ عدد المقترعين 109 .

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وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 38  صوتاً مقابل 37 ورقة بيضاء، وثمانية أصوات لعصام خليفة وثلاث أوراق ملغاة ،  ولم يحدد بري موعداً لجلسة جديدة .   ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وجرى عقد تسع جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها  يوم الخميس الماضي، الثامن من ديسمبر الجاري ، وباءت كلها بالفشل.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق  ميشال عون انتهت في 31 من شهر أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.

المصدر: د ب أ
لبنان
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