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عشرات الآلاف الممرضات ببريطانيا تقررن الإضراب عن العمل

عشرات الآلاف الممرضات ببريطانيا تقررن الإضراب عن العمل
15 ديسمبر 2022 13:46

من المقرر أن تبدأ عشرات الآلاف من الممرضات، إضرابا لأول مرة، في أنحاء إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الخميس.

ويتم إنشاء خطوط للاضراب في عشرات المستشفيات بسبب نزاع بشأن الأجور، حيث قالت حكومة ويلز إن الخدمات "ستتأثر بشكل كبير".

وتم إلغاء آلاف المواعيد والعمليات الخاصة بالخدمة الصحية الوطنية، بسبب الإضراب، حيث تدير الخدمة الصحية خدمة على غرار عطلة البنوك في الكثير من المناطق.

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وقالت الكلية الملكية للتمريض إنها سوف تستمر في تقديم خدمات العلاج الكيميائي، وخدمات السرطان الطارئة، والغسيل الكلوي، ووحدات العناية المركزة  والعناية المركزة بحديثي الولادة والأطفال.

كما يتم إعفاء بعض خدمات الصحة العقلية وصعوبات التعلم والتوحد من الاضراب، بينما تم إخبار الصناديق أنها يمكن أن تطلب موظفين لتلبية احتياجات سريرية محددة.

وفي حال تعلق الأمر بالطوارئ والرعاية العاجلة للبالغين، ستعمل الممرضات على مناوبات، مثلما يتم في أيام عطلات أعياد الميلاد (الكريسماس).

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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