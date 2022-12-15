الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيسة وزراء الدنمارك تقدم مجلس وزرائها الجديد اليوم

رئيسة وزراء الدنمارك تقدم مجلس وزرائها الجديد اليوم
15 ديسمبر 2022 11:55

 تعتزم رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن تقديم مجلس وزرائها الجديد اليوم الخميس، عقب الاتفاق على تشكيل حكومة مؤلفة من ثلاثة أحزاب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال البيت الملكي الدنماركي إنه من المتوقع أن تستقبل الملكة مارجريت الثانية الحكومة الجديدة في قصر أمالينبورج في كوبنهاجن خلال اليوم.

ولم يتضح بعد من هم الوزراء الذين سوف يشاركون في الحكومة الجديدة.

وبمجرد الكشف عن الأسماء، من المتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة نفسها للملكة، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد لهذا اللقاء.

أخبار ذات صلة
الدنمارك تسعى للوصول للحياد المناخي بحلول 2045
الدنمارك تلغي قيود كورونا

وكانت فريدريكسن، التي تنتمى للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها سوف تشكل تحالفا خارج الحدود التقليدية، وهو أمر نادر في الدنمارك.

وبجانب الاشتراكيين الديمقراطيين، سوف تضم هذه الحكومة حزب فينستر الليبرالي المحافظ، وحزب وسط جديد ينتمى له رئيس الوزراء السابق لارس لوك راسموسن، وحزب المعتدلين.

 ويشار إلى أنه حتى الآن كانت فريدريكسن تقود حكومة اشتراكية ديمقراطية خالصة.

المصدر: د ب أ
الدنمارك
آخر الأخبار
شعار موقع "تويتر"
دنيا
"تويتر" يثير جدلا بعد تعليق حسابات صحفيين
اليوم 18:06
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©