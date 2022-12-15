رئيسة وزراء الدنمارك تقدم مجلس وزرائها الجديد اليوم

تعتزم رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن تقديم مجلس وزرائها الجديد اليوم الخميس، عقب الاتفاق على تشكيل حكومة مؤلفة من ثلاثة أحزاب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال البيت الملكي الدنماركي إنه من المتوقع أن تستقبل الملكة مارجريت الثانية الحكومة الجديدة في قصر أمالينبورج في كوبنهاجن خلال اليوم.

ولم يتضح بعد من هم الوزراء الذين سوف يشاركون في الحكومة الجديدة.

وبمجرد الكشف عن الأسماء، من المتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة نفسها للملكة، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد لهذا اللقاء.

وكانت فريدريكسن، التي تنتمى للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها سوف تشكل تحالفا خارج الحدود التقليدية، وهو أمر نادر في الدنمارك.

وبجانب الاشتراكيين الديمقراطيين، سوف تضم هذه الحكومة حزب فينستر الليبرالي المحافظ، وحزب وسط جديد ينتمى له رئيس الوزراء السابق لارس لوك راسموسن، وحزب المعتدلين.

ويشار إلى أنه حتى الآن كانت فريدريكسن تقود حكومة اشتراكية ديمقراطية خالصة.