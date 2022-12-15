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قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في قمة بروكسل

شعار الاتحاد الأوروبي في بروكسل
15 ديسمبر 2022 11:15

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، في آخر قمة مقررة لهم هذا العام لمناقشة عدد من الملفات.

ومن المتوقع أن يناقش القادة، الذين ينضم إليهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر رابط فيديو في بداية الاجتماع، المزيد من المساعدات العسكرية والمالية للبلاد، مع مرور أكثر من 10 أشهر على "العمليات الروسية".

ومن المتوقع أن يتعامل قادة التكتل مع الآثار الأوسع نطاقا للحرب والتضخم القياسي وتحديد محتمل لسقف لأسعار الغاز لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

كما أن المناقشات حول رد الاتحاد الأوروبي على برنامج الدعم الأميركي الأخير بمليارات الدولارات مطروحة أيضاً في اجتماع اليوم، الذي يعقد وسط مشهد جيوسياسي واقتصادي سريع التغير.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى قواعد مساعدات حكومية أكثر مرونة وصندوق جديد لدعم التكنولوجيا الخضراء المصنوعة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم الأميركي المخصص له 346 مليار يورو (369 مليار دولار).

ويمكن لقادة الاتحاد الأوروبي أيضا منح البوسنة والهرسك وضع المرشح الرسمي للانضمام إلى التكتل بعد موافقة مماثلة على أوكرانيا ومولدوفا في يونيو. 

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