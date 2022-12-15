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عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا

عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
15 ديسمبر 2022 09:37

لقي شخصان مصرعهما عقب مرور عاصفة قوية في الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به السلطات .
وتلقى أكثر 31 مليون شخص عبر الولايات المتحدة، تحذيرات أو إشعارات بعاصفة شتوية.
وتسببت العواصف في إصابة العديد من الأشخاص وتدمير مبان في كل من تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا، و تم العثور على طفل ووالدته متوفيين قرب منزلهما الذي تعرض للتدمير في كيثفيل، في لويزيانا وفق السلطات المحلية.
كما تم إلغاء حوالي 550 رحلة جوية أمس واليوم في الولايات المتحدة بسبب العواصف الرعدية والرياح العاتية.

 

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