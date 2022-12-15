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بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
15 ديسمبر 2022 08:57

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، في البيت الأبيض قادة ستّ دول إفريقية. ودعي إلى اللقاء الذي جرى على هامش قمة كبرى بشأن إفريقيا تستضيفها واشنطن، كلّ من رئيس الغابون علي بونغو ورئيس نيجيريا محمد بخاري ورئيس ليبيريا جورج وياه ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو ورئيس مدغشقر أندري راجولينا ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي مع وفودهم، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وتنظّم في هذه الدول الستّ العام المقبل انتخابات ستحرص الولايات المتحدة على أن تكون "حرّة ونزيهة وذات مصداقية"، بحسب ما قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك سوليفان الإثنين.
وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما نظّم قمة مماثلة في 2014. 

وقال بايدن الأربعاء في خطاب كشف فيه عن سلسلة من الاستثمارات في القارة، إنه "عندما تنجح إفريقيا، تنجح الولايات المتحدة، والعالم بأسره ينجح".

وخلال القمة التي بدأت الثلاثاء وتنتهي الخميس تعهّدت الإدارة الأميركية استثمار أكثر من 55 مليار دولار في القارة. كما أقيم الأربعاء منتدى أعمال للشركات الأميركية والإفريقية شهد وعودا باستثمار أكثر من 15 مليار دولار.

 

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