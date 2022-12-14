الاتحاد الأوروبي و"آسيان" يقرران تعزيز علاقاتهما

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي ودول رابطة آسيان
15 ديسمبر 2022 01:52
اتفق الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أول قمة لهما، الأربعاء، على الحاجة لتعميق العلاقات الاقتصادية واحترام استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها. وتمت دعوة قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وتسع دول من أصل عشرة من رابطة "آسيان" للاحتفال بذكرى 45 عاما لإقامة علاقات دبلوماسية بين التكتلين. وبحث القادة مجالات التعاون المستقبلي، بما فيها التجارة والتحول الأخضر والتحول الرقمي والصحة. ووقع التكتلان بالفعل اتفاقا يسمح لخطوط الطيران العاملة في الدول الأعضاء بهما بتوسيع خدماتها بشكل أسهل. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التزامها بتقديم عشرة مليارات يورو (10.65 مليار دولار أميركي) حتى 2027 للاستثمار في البنية التحتية لدول "آسيان"، مع التركيز على المشروعات الخضراء والاتصالات. ويريد الاتحاد الأوروبي توسيع علاقاته التجارية إلى ما هو أكثر من اتفاقيات التجارة الحرة مع سنغافورة وفيتنام والمفاوضات مع إندونيسيا. وكل من الاتحاد الأوروبي و"آسيان" هو الشريك التجاري الثالث لبعضهما، وهذه أول قمة في التاريخ بين المجموعتين الإقليميتين. وقالت فون دير لاين ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين إن الهدف الأساسي هو إبرام اتفاقيات تجارة حرة بين المنطقتين.