الإمارات: ملتزمون بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأوكرانيا

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة استمرارها في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين والنازحين في أوكرانيا، ومد يد العون لكافة شعوب العالم لمساعدتها في تخطى أزماتها الإنسانية.

وشاركت الإمارات في فعاليات المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس أمس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، ومشاركة نحو 70 دولة ومنظمة دولية إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث آليات حشد المساعدات الإغاثية والإنسانية لأوكرانيا، للمساهمة في تلبية احتياجاتها من المياه والطاقة والغذاء والصحة والنقل خلال فصل الشتاء.

وأكدت هند مانع سعيد العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا خلال فعاليات المؤتمر أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة سارعت بمد يد العون الإغاثي للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، من خلال تدشين جسر جوي من الإمدادات يحمل نحو 600 طن من المواد الغذائية الأساسية والطبية، و10 سيارات إسعاف التي تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية لتوصيلها إلى الداخل الأوكراني، ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

وأشارت العتيبة إلى أن الجهود الإماراتية شملت أيضا قيام المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بشحن مئات الأطنان من الإمدادات الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف إلى بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين، بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت: أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال أكتوبر الماضي، بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أميركي، إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية.

وفي ختام كلمتها، أكدت هند مانع سعيد العتيبة أن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين والنازحين في أوكرانيا، وذلك انطلاقاً من النهج الإنساني الراسخ لدى قيادة الدولة الرشيدة بمد يد العون لكافة شعوب العالم لمساعدتها في تخطى أزماتها الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن أوكرانيا سوف تتلقى مساعدات أخرى بقيمة 500 مليون يورو (532 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي، كجزء من حزمة قروض بمليارات اليورو. وترفع الدفعة الأخيرة المبلغ الإجمالي للقروض التي منحها الاتحاد

الأوروبي لأوكرانيا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير إلى 7.2 مليار يورو.

وتهدف القروض إلى مساعدة أوكرانيا في النفقات العامة مثل دفع المعاشات التقاعدية وإدارة المستشفيات. وقالت المفوضية إنه منذ فبراير الماضي، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مساعدات مالية وإنسانية ومالية بقيمة 19.7 مليار يورو. وتعتزم المفوضية دعم أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023.