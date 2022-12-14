خبراء: دور حاسم لـ«الشتاء» في تحديد مسار الأزمة الأوكرانية

دينا محمود (لندن)

مع ترقب حلول فصل الشتاء، الذي يبدأ رسمياً في نصف الكرة الغربي خلال أقل من 3 أسابيع، يتوقع خبراء ومحللون غربيون، أن تلعب هذه الفترة من العام، سواء في أوكرانيا أو الدول الغربية المعنية بالأزمة، دوراً حاسماً في تحديد مسار هذا الملف.

فبمقدور الجيش الروسي أن يعمل على تحصين مواقعه وتثبيتها خلال الشتاء، حسبما قال الجنرال الاسترالي المتقاعد ميك رايان في مقال نشره الموقع الإلكتروني لخدمة البث الوطنية في بلاده «آيه بي سي»، مشيرا في مقاله إلى أن الكرملين سيسعى إلى الاستفادة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة خلال الشتاء وشُح إمدادات الغاز، لاستخدام ورقة الطاقة، من أجل تأليب الرأي العام في الدول الغربية الداعمة لكييف، على حكومات هذه البُلدان.

كما تستهدف الضغوط الروسية على هذا الصعيد، وفقاً للمحللين، دفع الحكومات الأوروبية، للتحرك بجدية أكبر، باتجاه بلورة اتفاق لوقف إطلاق النار، يمكن أن يمثل بارقة أمل لطي صفحة المعارك المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

من جانبه حذر البروفيسور مايك برادشو الأستاذ في كلية وُريك للأعمال ببريطانيا، من أن مثل هذه التحركات، قد تفضي إلى تبني الغرب موقفاً أكثر تشدداً، بما يرجح إطالة أمد المواجهات، ربما إلى ربيع 2023.

وفي الوقت نفسه، اعتبر جاك ووتلينج الباحث البارز في شؤون الحرب البرية في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة أن «الشتاء يمكن أن يثبت أنه الحليف الأكبر لكييف في الأزمة الحالية» في ضوء دراية قواتها بشكل أكبر بطبيعة التضاريس والأجواء في مثل هذا الوقت من العام.

غير أن تلك الرؤية تُقابل بتأكيدات خبراء آخرين، على أن الأرض الأوكرانية، ليست بغريبة على العسكريين الروس، على ضوء أن أوكرانيا وروسيا ظلتا لعقود جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق، حتى تفككه في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يرجح أن تبقى المواجهات سجالاً بين الجانبين، إلى أن تتهيأ الظروف الملائمة، لإيجاد صيغة مرضية لهما لوقف إطلاق النار، بما يفتح الباب أمام العودة للجلوس على طاولة التفاوض.