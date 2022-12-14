الإفراج عن 64 أوكرانياً وأميركي واحد في تبادل أسرى مع روسيا

كييف (وكالات)

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الإفراج عن 64 أوكرانياً وأميركي واحد أمس في تبادل أسرى بين كييف وموسكو.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك على تلغرام إن «64 جندياً من القوات المسلّحة الأوكرانية، الذين قاتلوا في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك خصوصاً، يعودون إلى وطنهم»، مشيراً إلى أن أميركياً واحداً يُدعى سويدي موريكيزي أُفرج عنه أيضًا في العملية.

وأفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية أن موريكيزي أوقف في يونيو في شرق أوكرانيا قبل أن يُدان مطلع أغسطس «لمشاركته في تظاهرات موالية لأوكرانيا ومناهضة لروسيا» و«تحريضه على الكراهية في خيرسون (جنوب) في بداية النزاع».

ونقلت وكالة تاس عن محاميه أثناء إدانته، قوله إن وجد نفسه في هذه التجمّعات بـ«الصدفة».

مطلع نوفمبر، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المدينة إثر هجوم مضاد استمرّ أسابيع عدة.

وأوضح ييرماك أنه خلال عملية التبادل أمس، «تمّت استعادة أربع جثث».