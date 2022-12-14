مناورات الكتل النيابية تعرقل تسمية رئيس للبنان

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)



نفت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، ما أوردته وسائل إعلام محلية عن وجود نية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة للحكومة في المدى القريب، معلنة أنه يواصل اتصالاته مع الوزراء للتفاهم على العمل الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان أمس: إنه «يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو في صدد الدعوة إلى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء قبل نهاية الأسبوع».

ومنذ انتهاء فترة ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر الماضي، دخل لبنان في نفق مظلم بعد الفشل المتكرر للبرلمان في تسمية رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات، بما يهدد بتعميق الأزمات في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ 3 سنوات.

وأرجع المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز أساس المشكلة إلى انقلاب الطبقة المتحكمة على الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف، ومن أبرز مظاهر هذا الانقلاب هو قانون الانتخابات النيابية الذي جاء بالبرلمان الحالي، وأصبح العالم كله يشاهد الفشل المتكرر في إنجاز أهم استحقاق وطني، وهو انتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف الرز لـ«الاتحاد»، أن الدستور ينص على أن الانتخابات النيابية ينبغي أن تجرى على أساس الدائرة الكبرى أي المحافظة أو القضاء وبأسلوب النسبية، لكن الطبقة الحاكمة ابتدعت قانوناً هجيناً مناقضاً للدستور، وهو عبارة عن انتخابات نيابية فيدرالية طوائفية تضمن التجديد لدور الطبقة نفسها بالتكافل والتضامن.

وأشار المحلل اللبناني إلى أن قوى المعارضة تقدمت باسم ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، لكنها لم تستطع حتى الآن تأمين الأصوات المطلوبة، في حين اتفقت القوى الموالية لميليشيات «حزب الله» الإرهابية ضمنياً على اسم سليمان فرنجية واعتمدت الاقتراع بالورقة البيضاء لشراء الوقت وطرح شعار التفاوض والحوار للتوافق على الرئيس الجديد، وهكذا استمر الفراغ الرئاسي تحت مظلة المناورات التي تمارسها كل الكتل النيابية.

ولفت الرز إلى بروز اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون على أن يكون النصف الثاني من فبراير المقبل موعداً لهذا التحرك الخارجي والمتوقع أن يصل إلى خواتيمه أواخر الربيع أو أوائل الصيف، في الوقت الذي لم يعد فيه اللبنانيون قادرين على تحمل ترف الوقت وسط أزمة تأكل الأخضر واليابس وتودي بالبلاد إلى مهالك حقيقية.

وذكر النائب السابق والسياسي اللبناني مصطفى علوش، أن استمرار الانشقاق العمودي السياسي المرتبط بالتعسكر الإقليمي، ووجود لبنان تحت هيمنة عسكرية من خلال ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، يمنع البلاد من ممارسة ديمقراطية برلمانية تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية، فالحزب يريد رئيساً على مقاسه.