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أميركا تدشن وحدة فضائية في كوريا الجنوبية

أميركا تدشن وحدة فضائية في كوريا الجنوبية
15 ديسمبر 2022 01:45

سيؤول (رويترز) 

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دشنت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية وحدة قوات فضائية جديدة أمس، في وقت تكثف فيه الدولتان الحليفتان جهودهما لتطوير سبل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية.
والقوات الفضائية الأميركية في كوريا هي المكون الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية وتضطلع بمهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ إضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام.
واستضاف الجنرال بول لاكاميرا قائد القوات الأميركية في كوريا مراسم في قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونجتايك بكوريا الجنوبية لتدشين الوحدة الجديدة التي سيقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا مكوليون.
وجاء التدشين في وقت تسعى فيه سيؤول وواشنطن لتعزيز التعاون الأمني لردع كوريا الشمالية التي أجرت اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول للبر الرئيس في الولايات المتحدة.
كما أسست القوات الجوية لكوريا الجنوبية وحدتها الفضائية الخاصة هذا الشهر لتعزيز قوتها في هذا المجال وقدراتها على تنفيذ العمليات مع القوات الفضائية الأميركية.

أميركا
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة
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