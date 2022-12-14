قتلى بغرق قارب قبالة سواحل إنجلترا

لندن (وكالات)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس أن قارباً صغيراً يقل أكثر من 40 مهاجراً غرق قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا وسط طقس شديد البرودة، مما أسفر عن وفاة عدد من الذين كانوا على متنه.

وأكد مسؤولو الحكومة والطوارئ في بريطانيا وقوع الحادث، وأفادوا بأن قوارب النجاة وطائرات الهليكوبتر وفرق الإنقاذ تعمل حالياً مع القوات البحرية الفرنسية والبريطانية للاستجابة للحادث.

وتبحر القوارب الصغيرة، التي غالباً ما تكون مطاطية، بانتظام عبر القنال الإنجليزي لنقل المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا.

ووصل أكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي، إلى بريطانيا في هذا العام عبر هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، مما أثار التوترات مع فرنسا.

وفي أسوأ حادث مسجل من هذا النوع، تُوفي 27 شخصاً في أثناء محاولتهم عبور القنال في زورق مطاطي في نوفمبر 2021.

ويأتي الحادث بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خططاً لتشديد القوانين لمنع القوارب الصغيرة من عبور القنال ومنع المهاجرين من البقاء داخل البلاد.

وقال سوناك إن الحكومة تبعث برسالة مفادها أنه «طفح الكيل» وأن الشعب البريطاني له «الحق في الشعور بالغضب» بعد الإخفاقات المتكررة في معالجة هذه القضية.