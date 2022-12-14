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بايدن يعلن استثمارات أميركية ضخمة في أفريقيا
بايدن يلقي كلمة أمام القمة الأميركية-الأفريقية
14 ديسمبر 2022 23:58
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، حزمة استثمارات أميركية في القارة الأفريقية.
جاء ذلك أمام قادة 49 دولة خلال القمة الأميركية-الأفريقية التي يستضيفها البيت الأبيض.
وتحدث بايدن عن بعض ملامح المشاريع الأميركية في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تناهز قيمتها الإجمالية 55 مليار دولار أميركي، من بينها 100 مليون دولار للطاقة النظيفة.
كما أعلن التزامات للقارة قدمتها شركات، من بينها استثمار شركة «فيزا» الرائدة في مجال بطاقات الائتمان مليار دولار.
ودعا بايدن إلى إقامة «شراكة» كبيرة مع أفريقيا، معتبراً ذلك مفتاح «النجاح» للعالم.
وقال بايدن في كلمته «عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. العالم كله ينجح».
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