الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الخمسة بالمئة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك "تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة اثنين بالمئة بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة".
وقال الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في بيان عقب اجتماعه، إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50 بالمئة، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
وهذه الزيادة أقل مما قررته المؤسسة في أربع مناسبات سابقة هذا العام عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال تعد قفزة حادة.
كما أفاد الاحتياطي الفدرالي أن التضخم سيتباطأ إلى 3,1 بالمئة فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1,2 إلى 0,5 بالمئة، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.
يستغرق تأثير السياسة النقدية على القطاعات المختلفة وقتًا، لكن ظهرت إشارات إيجابية مؤخرًا مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين في نوفمبر الماضي.