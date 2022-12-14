«الحوثي» يبتز الإعلام لنشر توجهاته الإرهابية والطائفية

أحمد عاطف (عدن، القاهرة)

يتواصل مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد اليمنيين في مختلف مناحي الحياة، ومن بينها الانتهاكات في المجال الإعلامي التي تضمنت عمليات قتل وخطف وتضييق وتهديد بالسجن، إضافة إلى محاولة وضع اليد على قطاع الإعلام لتطويعه وفق أجندة وتوجه طائفي معيّنيْن لنشر أفكاره وإرهابه.

وتعتبر الميليشيات الصحفيين العدو الخطير لمشروعها التخريبي كونهم يعملون على توعية الشعب من خطورة مشروع الميليشيات الفكري.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»، أن الصحفيين في اليمن يواجهون كل التحديات والانتهاكات، من نقص الحماية التي توفرها الوسائل الإعلامية أثناء التغطيات الميدانية ومخاطر العمل في بؤر التوتر، بسبب تردي الأوضاع وسيطرة الحوثيين على المؤسسات الإعلامية والمنظمات الداعمة لها في تدريب وتأهيل الصحفيين.

وأشارت تقارير دولية ومحلية إلى أن أكثر من 300 موقع إخباري تم حجبها من قبل الميليشيات الحوثية، على الرغم من المطالبات الدولية بالضغط عليها لوقف انتهاكاتها ضد الصحفيين.

وأكد المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن ميليشيات الحوثي ترى أن إخفاء الصحفيين أو إقصائهم من المشهد يفسح لها المجال في توسيع الفكر الطائفي.

وطالب الطاهر بموقف دولي ضاغط ومتضامن مع الصحفيين في سجون الميليشيات، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لا سيما أن الكادر الصحفي والإعلامي ليس طرفاً في الحرب وحقوقهم مكفولة وفق القوانين والمعاهدات الدولية.

وأضاف الطاهر في تصريحات لـ «الاتحاد» أن ما يتعرض له الإعلاميون نتيجة رفضهم للأفكار الإرهابية الدخيلة على المجتمع اليمني.

وبحسب بيانات نقابية يمنية، فإن ميليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 1450 انتهاكاً بحق الصحافة والصحفيين في اليمن خلال السنوات الماضية.

وكشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى» عن توثيقها لـ2250 حالة انتهاك، طالت الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام ومؤسساتهم منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنها رصدت 20 نوعاً من الانتهاكات التي قامت جماعة «الحوثي» ضد الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام، والتي تمثلت بالاختطاف والإخفاء القسري واختطاف الأقارب والقتل والاعتداء الجسدي والإصابة والتهديد والتشهير واستهداف المنازل واستهداف الممتلكات والوظيفة واستغلال القضاء والتشريد والاعتداءات الإلكترونية، واحتلال المؤسسات الإعلامية، والملاحقة الأمنية.

بدوره، طالب الخبير الأمني اليمني ياسر أبو عمار المؤسسات الإعلامية الدولية بعدم التعاطي مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، خاصة ممن لديها مراسلون يعملون في اليمن ويحصلون على تصاريح أمنية للسماح لهم بتغطية الأماكن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وأوضح أبو عمار في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن جرائم «الحوثي» ضد الصحفيين دليل على نهج الجماعة، وعدم احترامها للمجتمع الدولي ولا حتى الإنسانية، ويمارسون انتهاكاتهم ضد الإعلاميين لكي لا يكشفوا أكاذيب الجماعة وإرهابها. وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية أغلقت العديد الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية مع مصادرة ونهب محتويات مقراتها، والانتهاكات التي طالت الصحفيين من خلال عملية الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل، وغيرها من الانتهاكات.

كما تمنع الميليشيات الإرهابية أقارب الصحفيين المختطفين في سجونها من زيارة ذويهم، وتحرمهم من حقهم بالتواصل معهم، وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، يضاف إلى ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من تلقي العلاج أو عرضهم على الأطباء والذهاب بهم إلى المستشفى في تعمد واضح وصريح لتعريض حياتهم وسلامتهم الجسدية للخطر.

وفي مايو 2018، كشف تقرير حقوقي، أسماء 9 من قيادات الميليشيات الحوثية تورطوا في تعذيب الصحفيين، أحدهم مقرب من زعيم الميليشيات، في معتقلات بصنعاء وذمار، وعلى المواقع التي يوجدون فيها. وأفاد التقرير بأن المسؤولين عن تعذيب الصحفيين هم: «يحيى علي الهميل المكنى أبو علي، وعبد الخالق المطري وهاني السريحي»، وهؤلاء كانوا يعذبون الصحفيين في سجن «هبرة»، و«علي الحوثي ويحيى سريع» في سجن الأمن السياسي.

ورصد التقرير تورط المدعو «علي الحوثي» مشرف الميليشيات في الأمن السياسي وأحد المقربين من زعيم الميليشيات، وآخر يعمل مشرفاً للحوثيين في صنعاء يكنى «أبو حمزة»، في تعذيب الصحفيين في الأمن السياسي، و«أبو فاضل» في قسم الجديري، و«عادل يحيى مطهر» المكنى أبو عبد الملك في سجن «هران» بذمار، و«خالد قائد الطيري» في سجن هران بذمار.