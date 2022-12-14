السوداني: ملتزمون بمواجهة الإرهاب

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أمس، أهمية العمل المشترك مع الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده السوداني مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا بحضور السفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانسكي لبحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده أهمية استمرار العمل المشترك بين الطرفين، لا سيما في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية «التي تخوض المواجهة ضد الإرهاب بفاعلية ومهنية». وشدد السوداني على أن القوات العراقية مصممة على مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب.

وكان كوريلا قد التقى أمس الأول، وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي لبحث التعاون بين البلدين في مجال دعم القوات الأمنية العراقية.

ومنذ تولي السوداني رئاسة الحكومة في 27 أكتوبر الماضي، أعلنت واشنطن تجديد التزامها بدعم العراق لتحقيق الهزيمة الدائمة لـ«داعش» والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

أمنياً، كشفت قيادة العمليات المشتركة عن تمكن سلاح الجو العراقي من قتل 200 إرهابي منذ مطلع العام الحالي أغلبهم من قيادات الخط الأول في تنظيم «داعش» الإرهابي. وأوضح المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للصحفيين أنّ تنظيم «داعش» يعيش في حالة تخبط ويوجد على شكل مجموعات في المناطق الجبلية والنائية، مشيراً إلى أن التطور في العمل الاستخباري للقوات العراقية والتعاون الواضح من المدنيين أسفر عن إجهاض العديد من الخطط لـ «داعش»، ومكن القوات العراقية من توجيه ضربات قوية للتنظيم الإرهابي.