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الاتحاد الأوروبي يستثمر المليارات للاستغناء عن الطاقة الروسية

منشأة لتوزيع الغاز
14 ديسمبر 2022 23:21

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على كيفية تمويل استثمارات لتقليل اعتماد التكتل على واردات الطاقة الروسية.

وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، في بيان، إن الاتفاق يرسي أسسا لـ "إصلاح جذري" في قطاع الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تتم إضافة 20 مليار يورو (21 مليار دولار أميركي) كمنح إلى الأموال المتبقية في صندوق التكتل الخاص للتخفيف من آثار كوفيد- 19.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في مايو عن خطط لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو كقروض ومنح لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، في إطار رد فعل طويل الأمد على أسعار الطاقة سريعة الارتفاع في الاتحاد الأوروبي عقب الأزمة في أوكرنيا.

ووفقا لاقتراح المفوضية، هناك جزء كبير من الأموال، يصل إلى 225 مليار يورو، سيكون ضمن أموال غير مطالب بها من الصندوق الخاص للتخفيف من آثار كوفيد-19.
واتفق المفاوضون على أن هذه الأموال قد تتم إعادة تخصيصها للاستخدام في مشروعات الطاقة. وكان من النقاط الخلافية مصدر الحصول على ألـ 20 مليار يورو المخصصة كمنح. واتفق المفاوضون على تمويل 60 % من المنح بشكل رئيسي من صندوق الابتكار بالتكتل.

وستوفر الأموال المتبقية من بيع تصاريح انبعاثات الكربون للصناعات بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، بشكل أقرب مما كان مخططا له.

ومن المقرر توجيه الأموال بشكل رئيسي إلى مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

 

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