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أميركا تقدم للصومال مئات الملايين لمواجهة الجفاف

نازحة صومالية جراء الجفاف
14 ديسمبر 2022 23:08

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنها تعتزم تقديم 411 مليون دولار أميركي إضافية للصومال من أجل مواجهة تداعيات الجفاف.

يرتفع بذلك الدعم الأميركي للصومال هذا العام إلى 1,3 مليار دولار، من أجل تلبية الاحتياجات الملحة وتجنب المجاعة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن هذه المساعدات ستوجه لتوفير المواد الغذائية، والتغذية في حالات الطوارئ، وغيرها من سبل الإغاثة الحيوية للعائلات الأكثر ضعفا المعرضة حاليا لخطر المجاعة، خاصة الأفراد الذين فروا من منازلهم بسبب الجفاف.

يمثل هذا الدعم أكثر من ثلثي إجمالي التمويل الإنساني للصومال في عام 2022. ودعت الوكالة الأميركية الجهات المانحة الأخرى إلى تقديم مساهمات إضافية.

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المصدر: د ب أ
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