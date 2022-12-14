مقتل عشرات المدنيين باشتباكات في جنوب السودان

قضى 166 شخصا على الأقل في اشتباكات وقعت في الأشهر الأربعة الأخيرة في أقصى شمال جمهورية جنوب السودان، وفق ما أعلنت الأربعاء الأمم المتحدة.
ودفعت أعمال العنف الآلاف من أبناء ولاية أعالي النيل إلى النزوح من أراضيهم، وسط تقارير أفادت بتعرّض مدنيين للخطف والقتل.
وجاء في بيان أصدره فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "قُتل 166 مدنيا على الأقل وجُرح 237 في الأشهر الأربعة الأخيرة بعدما اشتدت حدّة الصدامات بين عناصر مسلحين ومليشيات محلية منافسة في المنطقة".
وتابع تورك "عمليات القتل والتقارير، التي أفادت بوقوع أعمال عنف وخطف ونهب وتدمير للممتلكات، تشكل خروقا وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يجب أن تتوقف".
ودفعت أعمال العنف أكثر من 20 ألف شخص إلى النزوح منذ أغسطس، وفق البيان الذي أشار إلى تقارير عن تعرّض "مدنيين لعمليات إطلاق نار عشوائية".
والأسبوع الماضي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو ثلاثة آلاف شخص لجؤوا إلى السودان المجاور.
وأضافت المفوضية أن أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار لجأوا إلى الأحراج الواقعة على ضفاف النيل الأبيض.
وامتد القتال إلى ولايتي جونقلي والوحدة المتاخمتين حيث تتزايد المخاوف على مصير نحو عشرة آلاف مدني محاصرين في بلدة "كودوك" الواقعة في ولاية أعالي النيل.