الخميس 15 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس جورجيا السابق يضرب عن الطعام في سجنه

رئيس جورجيا السابق ساكاشفيلي أثناء مثوله أمام المحكمة (أرشيفية)
14 ديسمبر 2022 21:05

أعلن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يقضي عقوبة سجنه في مستشفى، أنه بدأ اليوم الأربعاء إضرابًا جديدا عن الطعام لأن السلطات لم تؤمن اتصالا بالفيديو بين المستشفى وجلسة محاكمته.

وساكاشفيلي شخصية سياسية منذ عقدين في جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في منطقة القوقاز.

كان ساكاشفيلي، البالغ من العمر 54 عاما، وهو أيضا زعيم المعارضة في جورجيا، نقل العام الماضي إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام لمدة خمسين يوما، احتجاجا على سجنه.

وقد طلب محاموه من المحكمة تعليق عقوبة السجن بحقه، لأسباب صحية.

وأرجئت الجلسة التي كان من المفترض أن تنظر في هذا الطلب، بعد أن أخفقت السلطات في تأمين رابط فيديو بين قاعة المحكمة والمستشفى.

وقال المحامي ديتو سادزاغليشفيلي إن "ميخائيل ساكاشفيلي بدأ إضراباً عن الطعام، مطالباً بالسماح له بالمشاركة في الجلسات عبر الفيديو" من المستشفى حيث يتلقى العلاج في ظل حراسة مشدّدة منذ أشهر عدة.

تولى ساكاشفيلي رئاسة جورجيا بين عامي 2004 و2013، ودين غيابيا بتهمة استغلال النفوذ وحكم عليه بالسجن ست سنوات في 2018.

سجن في أكتوبر 2021 بعد أيام على عودته سرا من المنفى في أوكرانيا.

وحذر أطباء من أن ساكاشفيلي يعاني من أمراض عصبية خطيرة.

تشدد السلطات الجورجية على أن ساكاشفيلي يتلقى الرعاية الطبية المناسبة ووعدت بضمان مشاركته في جلسة للمحكمة الأسبوع القادم.

وفي تعليقه الأسبوع الماضي على تزايد الهواجس إزاء صحة ساكاشفيلي، قال رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي "الأرواح بيد الله. لذا، لا يمكنني أن أكون مسؤولاً عن حياة أي شخص".

أخبار ذات صلة
رئيس جورجيا السابق يوقف إضرابا عن الطعام
انتخابات جورجيا تحسم مصير المقعد الأخير في «الكونغرس»
المصدر: رويترز
جورجيا
ميخائيل ساكاشفيلي
إضراب عن الطعام
آخر الأخبار
عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
عربي ودولي
عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
اليوم 09:37
شعار "تويتر"
دنيا
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
اليوم 09:06
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
اليوم 09:04
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
عربي ودولي
بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن
اليوم 08:57
تعبيرية
دنيا
10 نصائح.. يتبعها الإيجابيون في حياتهم
اليوم 07:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©