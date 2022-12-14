أردوغان يؤيد هذه الخطوة تجاه تركمانستان

أيّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز الطبيعي من شأنه أن يقلّص اعتماد أوروبا على روسيا من خلال الربط مع تركمانستان الغنية بالطاقة. وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال قمّة ثلاثية جمعته بنظيريه التركماني والأذربيجاني في مدينة آوازه في تركمانستان. وعُقدت القمّة في وقت تبذل أوروبا جهوداً للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويسعى أردوغان للتوسط لحل النزاع من خلال الحفاظ من جهة على علاقاته الجيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومن الأخرى إمداد أوكرانيا بالأسلحة.