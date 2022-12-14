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«الصحة العالمية» تأمل انتهاء حالة الطوارئ التي سببها كوفيد

ممرضة تعالج مريضا مصابا بكورونا
14 ديسمبر 2022 20:01

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه «يأمل» في ألا تتسبب جائحة «كوفيد-19» في إعلان حالة طوارئ صحية عالمية العام المقبل.

تأتي تصريحاته في إفادة لوسائل الإعلام مع تخلي الصين عن سياسة «صفر كوفيد» وسماحها بالتعايش مع الفيروس.

تجتمع منظمة الصحة العالمية كل بضعة أشهر لتقرر ما إذا كان فيروس كورونا الجديد ما زال يمثل «حالة طوارئ للصحة العامة على المستوى العالمي».

يهدف ذلك إلى تنسيق الاستجابة العالمية ومن شأنه فتح سُبُل التمويل للتعاون في مشاركة اللقاحات والعلاجات.

ظهر المرض قبل ثلاث سنوات وتسبب في مقتل 6.6 مليون إنسان على مستوى العالم بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن الدول ومنظمة الصحة العالمية.

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المصدر: رويترز
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كوفيد
حالة طوارئ صحية
منظمة الصحة العالمية
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