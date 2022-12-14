الدنمارك تسعى للوصول للحياد المناخي بحلول 2045

تأمل الحكومة الدنماركية المقبلة في تحقيق الحياد المناخي للبلاد بحلول 2045، وهو هدف بيئي من شأنه تحقيق هدف الدنمارك قبل خمسة أعوام من الموعد المقرر من قبل.

ومن المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن عن هدف مناخي جديد يتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 110% مقارنة بمستويات 1990 بحلول عام 2050. وكشفت فريدريكسن عن الخطط في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء لتحديد ما سوف تركز عليه الحكومة الائتلاف المؤلفة حديثا، وتضم ثلاثة أحزاب.

وتشمل الخطط التشريعية التي أعلنتها فريدريكس فرض ضريبة كربون على الزراعة وضرائب إضافية على السفر الجوي.

وقالت" نحن الآن أكثر طموحا من ذي قبل".

وتأمل الحكومة الجديدة في تحقيق هدف ميزانية الدفاع بحلف شمال الأطلسي (الناتو) ويقدر بـ 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.