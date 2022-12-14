الشعب الأوكراني يفوز بجائزة "سخاروف"

فاز الشعب الأوكراني بجائزة "سخاروف" المرموقة التي يقدمها البرلمان الأوروبي، في ستراسبورج اليوم الأربعاء. تسلم الجائزة، نيابة عن مواطنيهم، ثلاثة أوكرانيين ينشطون في المجتمع المدني. حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مراسم تسليم الجائزة، عبر مقطع فيديو، ودعا إلى الوقوف دقيقة صمت، حدادا على ضحايا الأزمة الحالية. وذكرت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي "أعلم أن شعب أوكرانيا الشجاع لن يستسلم، ولن نستسلم أيضا". وانتهزت أيضا الفرصة لتذكر الحائز على جائزة نوبل العام الماضي وهو الروسي أليكسي نافالني. وأضافت أن الفائزين بجائزة "سخاروف" لن ينسوا.

المصدر: د ب أ