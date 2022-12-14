الخميس 15 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة لأوكرانيا

توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
14 ديسمبر 2022 17:49

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا سوف تتلقى مساعدات أخرى بقيمة 500 مليون يورو (532 مليون دولار أميركي) من الاتحاد الأوروبي، كجزء من حزمة قروض بمليارات اليورو.

ترفع الدفعة الأخيرة المبلغ الإجمالي للقروض، التي منحها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ الأزمة الأوكرانية في فبراير، إلى 7.2 مليار يورو.

تهدف القروض إلى مساعدة أوكرانيا في النفقات العامة مثل دفع المعاشات التقاعدية وإدارة المستشفيات. وقالت المفوضية إنه منذ فبراير الماضي، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مساعدات مالية وإنسانية ومالية بقيمة 19.7 مليار يورو.

تعتزم المفوضية دعم أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي و"آسيان" يقرران تعزيز علاقاتهما
الاتحاد الأوروبي يستثمر المليارات للاستغناء عن الطاقة الروسية
المصدر: رويترز
الاتحاد الأوروبي
مساعدة مالية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
عربي ودولي
عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
اليوم 09:37
شعار "تويتر"
دنيا
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
اليوم 09:06
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
اليوم 09:04
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
عربي ودولي
بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن
اليوم 08:57
تعبيرية
دنيا
10 نصائح.. يتبعها الإيجابيون في حياتهم
اليوم 07:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©