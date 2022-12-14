الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة لأوكرانيا
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
14 ديسمبر 2022 17:49
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا سوف تتلقى مساعدات أخرى بقيمة 500 مليون يورو (532 مليون دولار أميركي) من الاتحاد الأوروبي، كجزء من حزمة قروض بمليارات اليورو.
ترفع الدفعة الأخيرة المبلغ الإجمالي للقروض، التي منحها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ الأزمة الأوكرانية في فبراير، إلى 7.2 مليار يورو.
تهدف القروض إلى مساعدة أوكرانيا في النفقات العامة مثل دفع المعاشات التقاعدية وإدارة المستشفيات. وقالت المفوضية إنه منذ فبراير الماضي، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مساعدات مالية وإنسانية ومالية بقيمة 19.7 مليار يورو.
تعتزم المفوضية دعم أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023.