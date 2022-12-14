مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي

ذكرت سلطات الحكومة البريطانية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، بعد انقلاب قارب مهاجرين، في القنال الإنجليزي اليوم الأربعاء.

وشاركت البحرية الملكية والبحرية الفرنسية وخفر السواحل والمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة (آر.إن.إل.آي)، وهي مؤسسة خيرية، في عملية كبرى لإنقاذ المهاجرين ، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأربعاء.

وتم إطلاق قوارب نجاة من مؤسسة "آر.إن.إل.آي" الخيرية من دوفر في الساعة الثالثة وسبع دقائق صباحا(0307 بتوقيت جرينتش)، وأعقب ذلك قوارب من رامسجيت وهيستينجس.

وكان القارب يقل مهاجرين، كانوا يجازفون بالعبور من فرنسا، بعد يوم من كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك عن حزمة من الإجراءات الجديدة لـ"وقف القوارب".

وتشير أرقام الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 44 ألف شخص قاموا بعمليات العبور الخطيرة هذا العام.