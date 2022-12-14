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سويسرا تواجه خطر انقطاع الكهرباء رغم تأمين الإمدادات

سويسرا تواجه خطر انقطاع الكهرباء رغم تأمين الإمدادات
14 ديسمبر 2022 17:34

ماتزال سويسرا تواجه خطر انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء، حتى بعد تأمين إمدادات الطاقة خلال الأشهر الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بينوا ريفاز مدير وكالة الطاقة الاتحادية للصحفيين اليوم الأربعاء "هناك الكثير من العوامل الغامضة في النظام بحيث لا يمكن القول أنه لن تكون هناك مشاكل هذا الشتاء".

 وأضاف أن تقرير الوكالة السابق ذكر توقعات جيدة بشأن إمدادات الطاقة، ولكن هذا لا يعني أن الأمور كلها تسير بصورة جيدة.

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ويشار إلى أن سويسرا تحصل على نحو 15% من طاقتها من الغاز، ونحو نصفه كان يأتي من روسيا قبل غزو أوكرانيا.

 وسوف يتسبب أي حظر لصادرات الغاز من جانب الدول المجاورة في حدوث مشاكل لسويسرا، التي لا تعد عضوا بالاتحاد الأوروبي وليس لديها مخازن خاصة بها للوقود.

المصدر: د ب أ
سويسرا
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