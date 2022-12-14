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الصين تتوقف عن إصدار بيانات شاملة بشأن كورونا

الصين تتوقف عن إصدار بيانات شاملة بشأن كورونا
14 ديسمبر 2022 14:24

 قررت الصين التوقف عن إصدار بيانات شاملة بشأن حالات الإصابة الجديدة بمرض "كوفيد 19-" ، بعد أن أدى إلغاء إجراء الاختبارات الإلزامية إلى عجز الأرقام عن إعطاء صورة واضحة للواقع الفعلي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن لجنة الصحة الوطنية قولها في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الدولة ستعلن من الآن فصاعدا عن الحالات المصحوبة بأعراض فقط، لأنه من الصعب معرفة عدد المصابين بدون ظهور أعراض عليهم بدون إجراء الاختبارات.

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وكانت الصين أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 2249 إصابة جديدة فقط على مستوى البلاد.

وسجلت هونج كونج، التي يبلغ عدد سكانها أقل بحوالي 200 مرة، نحو 15 ألف حالة إصابة في نفس اليوم.

المصدر: د ب أ
الصين
فيروس كورونا
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