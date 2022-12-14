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انفجارات قوية تهز كييف

سكان محليون يقفون بالقرب من مبنى دمره هجوم بالقرب من كييف
14 ديسمبر 2022 10:00

دعا حاكم منطقة كييف الأوكرانية، أوليكسي كوليبا، السكان صباح اليوم الأربعاء إلى البقاء في الملاجئ وسط 
غارات جوية تتعرض لها المدينة.

وقال كوليبا إن الدفاع الجوي تصدى لأهداف في المنطقة، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة. 

وقال كليتشكو إن خدمات الطوارئ في طريقها. ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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