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عشرات القتلى في فيضانات بعاصمة الكونغو الديموقراطية

بعد هطول الأمطار ، يغادر التجار السوق حاملين أمتعتهم في المهر في كيتشانغا
14 ديسمبر 2022 08:05

قضى أكثر من 120 شخصاً في كينشاسا الثلاثاء في فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة على عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها الحكومة مساء.

وكان التلفزيون الرسمي أفاد في حصيلة سابقة بمصرع حوالي مئة شخص في الكارثة.
وإثر اجتماع أزمة، أعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.

وألحقت الفيضانات أضراراً جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

واجتاحت الفيضانات شوارع في منطقة غومبيه الراقية التي تضم وزارات وسفارات.
وأفادت السلطات بأن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في المدينة ولا سيما في الوديان حيث طُمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.

 

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المصدر: وكالات
الكونغو
الأمطار الغزيرة
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