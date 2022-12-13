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الجزائر تأمل مضاعفة إنتاج الغاز الموجه للتصدير

منشأة للغاز في الجزائر
14 ديسمبر 2022 01:31

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، عن أمله في أن تضاعف بلاده إنتاجها من الغاز الموجه للتصدير، مؤكدا أنه لا يرى مانعا في أن تصبح إيطاليا مركزا محوريا لتوزيع الغاز الجزائري نحو باقي الدول خاصة ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن تبون، قوله خلال افتتاحه معرض الإنتاج الجزائري "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار مكعب من الغاز، نستهلك نصفه محليا، أتمنى أن نصل خلال 2023، إلى إنتاج 100 مليار مكعب من الغاز موجه فقط للتصدير".

وأكد تبون، أن الجزائر شريك "جد موثوق" في الطاقة بالنسبة لأوروبا، منوها بالأخص بالشراكة بين الجزائر وإيطاليا.

وأضاف "الجزائر لا ترى مانعا في رؤية إيطاليا تتحول لمركز محوري لتوزيع الغاز (الجزائري) نحو باقي الدول ومنها ألمانيا".

من جهته، كشف توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك"، المملوكة للدولة الجزائرية، أن صادرات الغاز الجزائرية نحو إيطاليا سجلت مستوى قياسيا منذ 2011، وقاربت 97 مليون متر مكعب/يوم، لافتا إلى أن الجزائر تصدر حاليا ما يقارب 27 مليار متر مكعب من الغاز في السنة نحو هذا البلد.

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